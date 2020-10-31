Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde dün sabah gerçekleştirilen idmanda Siyah-Beyazlılar, topla başlangıç oyunları sonrası 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Minyatür kale maçın ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman tamamlandı. Oyuncuların pozitif görüntüleri teknik ekibi memnun etti. Futbolcuların kol kola bir çember oluşturarak oynadığı top çalışmasında da kahkahaların havada uçuştuğu bildirildi.