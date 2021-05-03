Lider Beşiktaş’ın Atakaş Hatayspor karşısında elde ettiği 7-0’lık galibiyette Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın büyük payı bulunuyor. Yalçın müsabaka öncesinde uyguladığı stratejiyle oyuncuların motivasyonunu adeta zirveye çıkardı.

Atakaş Hatayspor Yönetimi maçın cumartesiden pazar gününe kaydırılmasını kabul etmezken, siyah-beyazlı hocanın bu durumu ciddi bir motivasyon kozu olarak kullandığı belirlendi. Sergen Yalçın’ın oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantılarda şartlar ne olursa olsun şampiyonluk yolundaki kritik müsabakayı kazanacaklarını dile getirdiği aktarıldı.

Deneyimli teknik adamın maçtan hemen önce soyunma odasında yaptığı kısa konuşmada ise “Çıkın ve bu işi bitirin” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Karşılaşmaya müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş sadece 14 dakika içinde 3 gol bulurken, devreyi de 5-0 önde kapattı.

Siyah-beyazlı teknik patron maçtan sonra futbolcularıyla soyunma odasında bir kez daha bir araya gelirken, müthiş galibiyet ve performans için teşekkür etti. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarına vurgu yapan Sergen Yalçın’ın, “Bu işin yüzde 70’ini bitirdik ancak kesinlikle rehavete kapılmayın. Henüz bir şey kazanmış değiliz. Kalan 3 maçta gereken puanları toplayıp emeklerimizin karşılığını almalıyız” ifadelerini kullandığı vurgulandı. (Skorer)