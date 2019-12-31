Beşiktaş’ta Hasic pazarlığı henüz bitmedi

Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’in genç takımından sezon başında Beşiktaş’a kazandırılan Ajdin Hasic, 18 yaşından küçük olması sebebiyle resmi sözleşmeye imza atamamıştı.

Yarım dönemdir takımla çalışmalarını sürdüren genç oyuncu, 18 yaşını Ekim ayında tamamlaması sonrasında ara transferde lisans çıkarma hakkı kazandı. Ancak önceki yönetim döneminde yapılan kontrat gereği sözleşmesinde 2 milyon Euro’luk imza parası bulunan genç kanat oyuncusunun bu bedelinde indirime gitmesi için menajeri ve yönetimin pazarlığı sürdüğü kaydedildi.