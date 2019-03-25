Beşiktaş'ta Hasic operasyonu

Beşiktaş, Avrupa takımlarının gözdesi olan Ajdin Hasic’i ailesiyle birlikte İstanbul’a getirdi. 7 Ekim’de 18 yaşına girecek olan Hasic ile o tarihte sözleşme imzalanacak.

25 Mart 2019, Pazartesi 09:31
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Beşiktaş'ta Hasic operasyonu

Beşiktaş Yönetimi, devre arasında yarım kalan transfer operasyonunu tamamladı. Siyah-Beyazlılar ocak ayında hukuki nedenler dolayısıyla kadroya katamadığı Dinamo Zagreb’in 17 yaşındaki genç yıldızı Ajdin Hasic’i İstanbul’a getirdi. Siyah-Beyazlı idareciler Ekim’in 7’sinde 18 yaşına girecek ve sözleşme hakkı doğacak olan genç oyuncuyu ailesiyle birlikte bir otele yerleştirildi. Hasic çalışmalarını bireysel olarak yaptığı idmanlarla sürdürüyor. 18 yaşına girmesiyle Bosnalı yıldız profesyonel sözleşmeye imza atacak.

REAL VE JUVENTUS İLGİLENİYORDU

Bosna Hersek doğumlu sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet oynayabiliyor. Hasic bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 6 maçta 1 gol atmayı başardı. Yetenekli oyuncuyu Avrupa’dan çok sayıda kulüp takip ederken, daha önce Dortmund, R.Madrid, Juventus, Benfi ca ve Leipzig’in kulübüne resmi teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Kartal, bu hamlesiyle gelecek adına önemli bir yıldız adayını kadrosuna katmış oldu. 

Kaynak: Akşam

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