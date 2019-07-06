Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar elde etmeyi planlayan Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda düğmeye basan yönetim, ilk olarak Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’in tecrübeli sol kanat oyuncusu Tyler Boyd’la el sıkıştı. 24 yaşındaki futbolcu için kulübüyle 2.4 milyon Euro’ya anlaşan yönetimin 4 yıllık anlaştığı başarılı futbolcuyu yakın zaman içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

La Liga hayali tutmadı

Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan kiraladığı Shinji Kagawa’yla kontratının sona ermesinin ardından yollarını ayırmıştı. Takımın başına yeni getirilen Abdullah Avcı’nın Kagawa için talepte bulunmasının ardından Beşiktaş’ta işler değişti. Japon futbolcuu tekrar kadrosuna kazandırmak için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar’ın, İspanya La Liga’dan beklediği teklifi alamayan Kagawa’yı da her an kadrosuna katabileceği öğrenildi.

Bonservisi elinde...

Ekonomik olarak sıkıntı yaşamaları sebebiyle transferde maliyeti düşük isimler üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar, orta saha transferi konusunda Lewis Holtby’yi de gündemine almıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda 28 yaşındaki oyuncu için çalışmada bulunan Beşiktaş, Almanya ekibi Hamburg’la yollarını ayıran ve boşta bulunan tecrübeli oyuncuya da Siyah-Beyazlı formayı giydirmek için geri sayımda olduğu kaydedildi.