Beşiktaş , yeni sezon takımı çalıştıracak teknik direktör arayışını sürdürüyor. Siyah beyazlıların Alman-19 Milli Takımı'nı çalıştıran Hannes Wolf ile görüştüğü öğrenildi.

Almanya Milli Takımı'nda görev yapan isim

Beşiktaş'ın bir dönem şu an Milli Takımı çalıştıran Stefan Kuntz ile de ilgilendiği biliniyor. Kuntz Almanya U21 Milli Takımı'ndaki görevini bırakarak Türkiye'ye gelmişti. Beşiktaş da benzer bir şekilde Almanya Milli Takımı'nda görev yapan bir ismin peşine düştü.

Pazarlıklar sürüyor

Alman Spox ve Goal sitelerinin ortak haberine göre Beşiktaş şu anda Almanya U19 takımını çalıştıran Hannes Wolf ile anlaşmak için pazarlıklarını sürdürüyor.

Wolf'un kariyeri

40 yaşındaki Wolf oyuncu artrenörü olarak kariyerine 2005 yılında SGE Ergste takımında başladı. 2009 yılında Borusssia Dortmund'un ikinci takımında yardımcı antrenör oldu. 2011-12 sezonunda Dortmund'un U19 takımının başına geçerek ilk kez teknik direktörlük sorumluluğu aldı.

Stuttgart, Hamburg ve Genk

Sırasıyla Dortmund'un ikinci takımını, U17 ve U19 takımlarını çalıştırdıktan sonra 2016-17 sezonunda Stuttgart'ın başına geldi. 2018-19'da Hamburg'u, 2019-20'de Genk'i yönetti. Ekim 2020'de Almanya U18 Milli Takımı'nın başına geldi.

Leverkusen'in başına geçti

2020/21 sezonunda 23 Mart 30 Haziran 2021 arasında Bayer Leverkusen'de geçici olarak görev yapan ve sezon sonunda görevden ayrılan Wolf, Temmuz ayında daha önce U18 takımı teknik direktörü olarak görev yaptığı ve izin alarak ayrıldığı Almanya Futbol Federasyonu'na yeniden dönerek U19 takımını çalıştırmaya başladı.

Genç oyuncularla çalışmayı bilmesi kriter

Wolf'un genç oyuncularla çalışmayı bilmesinin Beşiktaş'ın projesiyle uyuştuğu belirtiliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, şu an teknik direktör olan Önder Karaveli'nin Beşiktaş'ın gelecek sezonki projesinde mutlaka bulunacağını ve genç takımla A Takım arasında köprü görevi yapacağını söylemişti. Genç futbolcularla çalışmayı bilen bir ismin Beşiktaş için kriter olduğu biliniyor. (Ajansspor)