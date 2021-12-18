Ligde geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesine sonradan dahil olup yaklaşık 15 dakikalık süreçte 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan GüvenYalçın, derbi öncesinde yapılan takım çalışmalarında da hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Özellikle çift kale maçlarda attığı gollerle alkış toplayan Güven, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik sorumlu Önder Karaveli’den görev bekliyor