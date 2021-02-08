Atiba'nın pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Rosier, şık bir vuruşla Süper Lig kariyerinde ilk kez fileleri, bu kritik mücadelede ağlarla buluşturdu. Daha önce kupada 3-1 kazanılan Tarsus İdman Yurdu maçında gol atan ve ligde de 3 asisti olan Fransız sağ bek, hem hücumda hem savunmada inanılmaz bir efor sarf etti. Hocasının maç sonunda sarılıp tebrik ettiği 24 yaşındaki oyuncu, "Çok mutluyum. Attığım bu golü anneme hediye ediyorum. Aboubakar ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz. O oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı" ifadelerini kullandı.