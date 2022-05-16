90 dakika boyunca başarılı bir görüntü sergileyip tam 7 vuruşta rakiplerinin skor üretmesine engel olan Emre Bilgin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1,88’lik kaleci, “Beni destekleyen herkese teşekkürler. Buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Valerien Ismael hoca maçtan önce benimle konuştu. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım. 3 puan için çok mutluyum. Aileme ve sevdiklerime selamlar. Hoca bana büyük destek verdi. Maç sonu da yanıma geldi. Takım arkadaşlarım da çok destek verdi. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi ağabeylerime de teşekkürler” sözlerini sarf etti.