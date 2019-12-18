Beşiktaş Kulübü, yaşanan ekonomik problemler sebebiyle geçtiğimiz Ekim ayında olağanüstü seçimli genel kurula gitmişti. Yarışta ipi göğüsleyen, Ahmet Nur Çebi olmuştu. Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kulübün ekonomik tablosunu düzeltmek için yoğun çaba sarf eden Çebi ve kurmayları, kısa dönemdeki 120 milyon TL’lik ödemeyi yapmış ve oyuncuların maaşları ile futbolcu taksitlerini ödemişti. Ancak kulübün ağır borç yükü sebebiyle mali kaynak yaratmaya devam etmesi gereken Beşiktaş Yönetimi, bu sorunu çözebilmek için yoğun çalışma yapıyor...

En değerli arazi...

Geçtiğimiz Kasım ayında 2.7 milyar TL olarak açıklanan borcun, mevcut gelirlerle kapanmasının mümkün olmaması sebebiyle yönetim, ilk olarak kulübün Fulya arazisini gündemine aldı. 15 bin 382 metrekare büyüklüğündeki bölgenin değerini ölçmek için bir gayrimenkul şirketiyle anlaşan Siyah-Beyazlılar, raporun hazırlanmasının ardından kulübün en önemli arazileri arasında bulunan yerin durumunu değerlendirecek. Kulübe ait alt yapı tesisinin bulunduğu bölgeyle ilgili olarak değer belirleme işleminin tamamlanması sonrasında konunun, 11 Ocak’ta düzenlenecek genel kurul toplantısının gündemine alınması planlanıyor.

Jet tepki geldi...

Beşiktaş Yönetimi’nin kulübün ağır borç yükü sebebiyle Fulya’da bulunan arazisinin değerlendirmeye alınmasına kulüp üyelerinden de tepki geldi. Planın çeşitli kurullarla paylaşılmasının ardından duruma tepki gösteren üyeler, yönetimin bu düşüncesinden vazgeçmesi isteğinde bulunuyor. 11 Ocak’ta yapılacak genel kurul toplantısında gündeme gelecek konunun, büyük tartışmalara yol açması bekleniyor.

Süleyman Hatısaru