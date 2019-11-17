Beşiktaş’ta gündem yine Aboubakar

Ara transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda yeni bir forvet transferi konusunda harekete geçti.

Hücum hattında Burak Yılmaz’a ek olarak Umut Nayir ile Güven Yalçın’ın bulunmasına rağmen Avcı’nın tecrübeli bir ismi daha kadrosunda görmek istemesi sebebiyle çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi, gündemine Portekiz Ligi temsilcisi Porto’nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar’ı aldı.

Bu sezon Mavi-Beyazlılar’da sadece 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde süre alan tecrübeli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün devreye sokulacağı bildirildi. Geçen sezonun başında yine Beşiktaş’ın kapısından dönen yıldız golcünün, Porto’da teknik direktör Sergio Conceiçao’nun kendisine şans vermemesi sebebiyle üzgün olduğu ve ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Porto, yeşil ışık yaktı

Beşiktaş’ta 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen Aboubakar, 38 karşılaşmada görev yapıp 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Kara Kartal’ın o dönem yaşadığı Süper Lig şampiyonluğuna 12 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, kısa sürede Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu. Beşiktaşlı futbolseverlerin hâlâ büyük beğenisinin bulunduğu başarılı oyuncunun, eski günlerine dönüş için Siyah-Beyazlılar’da oynamaya istekli olduğu belirtildi. Portekiz ekibinin de kulüple 2021 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla yolları ayırmaya yeşil ışık yaktığı konuşuluyor.

Orhan Yıldırım | FANATİK ÖZEL