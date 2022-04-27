Kasımpaşa karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından Beşiktaş taraftarı sosyal medyada yeniden Şenol Güneş'i gündeme getirdi. TT olan Güneş için Siyah-Beyazlılar, "Geri dön" çağrıları yaptı. Bu paralelde Fransız Hoca Valerien Ismael'le anlaşan sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın ise istifası istendi.

ŞENOL GÜNEŞ'E ARAPLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Siyah-Beyazlılar, Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 5 gol atıp, 5 gol yedi. 7 aydır takım çalıştırmayan 69 yaşındaki teknik adam Birleşik Arap Emirlikleri ligindeki 3 takımdan şubat ayı sonunda teklif almıştı. Şenol Güneş menajerler aracılığıyla tekliflere henüz yanıt vermedi.

Beşiktaş ile 2 Süper Lig kupası kazanan başarılı çalıştırıcı, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.