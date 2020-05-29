Bu sezon kiralık olarak giydiği Anderlecht formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Nacer Chadli, transfer sezonunun yaklaşması ile yine Beşiktaş'a önerildi.

Voetbal Belgie'ye göre Belçika'dan Anderlecht'in yanı sıra Brugge ve Antwerp'in de istediği oyuncu, bonservisinin olduğu Monaco'nun kadrosunda düşünülmüyor.

Yaz aylarında birçok oyuncusunu elinden çıkarmayı planlayan Monaco, Nacer Chadli'yi de kalan iki yıllık sözleşmesine rağmen kiralık veya satılık olarak bir şekilde takımdan göndermek istiyor.

Olympiacos'un da ilgilendiği belirtilen oyuncu için ise menajerinin Beşiktaş'ın kapısını çaldığı iddia edildi. Daha önce de Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen fakat transferi gerçekleşmeyen oyuncu, bu yaz Beşiktaş'a transfer olabilir.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Anderlecht formasıyla Belçika Ligi'nde çıktığı 17 maçta 8 gol, 5 asistlik başarılı bir performans sergilemişti.



