Ligin başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen henüz eksik bölgelerini tam olarak takviye edemeyen Beşiktaş 'ta büyük bir hareketlilik var. Siyah-beyazlı yönetim özellikle teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla vurgu yaptığı stoper sıkıntısını çözmek için çaba harcıyor.

KAAN AYHAN İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Takvim'in haberine göre yönetim ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar uzun süredir transfer gündeminde yer alan ancak yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilen Kaan Ayhan için yeniden düğmeye bastı.

YERLİ SIKINTISI VAR

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a gidişinin ardından takımın bir diğer genç ismi Emirhan İlkhan'ı da Torino'ya kaptırmak üzere olan Beşiktaş'ta şu anda büyük bir yerli sıkıntısı baş göstermiş durumda.

Yönetim, Kaan Ayhan'ı transfer ederek hem savunmaya önemli bir yıldız takviyesi yapmayı hem de yerli sorununa çözüm bulmayı hedefliyor.

GÖRÜŞMELER TIKANMIŞTI

Beşiktaş yaklaşık 1 ay önce milli futbolcu için Sassuolo ile sıkı pazarlıklar yapmıştı. Ancak İtalyan kulübünün 5 milyon Euro'dan aşağıya inmemesi sonrası görüşmeler tıkanmıştı.

Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ı satışlarından 9 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde eden siyah-beyazlıların bu kez Sassuolo ile masaya çok daha güçlü bir şekilde oturacağı belirtiliyor.

Teknik direktör Valerien Ismael de Kaan Ayhan transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor.