Ahmet Nur Çebi’nin çekilme kararının ardından gözler, mevcut yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı’ya çevrildi. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada başkan adaylığı için perşembe gününü işaret eden Adalı’nın, son kararını bugün vermesi bekleniyor.

Tecrübeli yönetici, “Beşiktaş’a adaylık açıklamak o kadar kolay değil. Yararlı olacaksam aday olurum. Laf olsun diye aday olup seçime girmeyi düşünmüyorum. Çalışıyoruz, sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an ben ikinci başkanım. İnce eleyip sık dokuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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