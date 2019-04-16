Beşiktaş'ta gözler Adem Ljajic'te

21 lig maçında 7 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic'ten Şenol Güneş’in beklentisi büyük...

16 Nisan 2019, Salı 05:57
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Beşiktaş'ta gözler Adem Ljajic'te

Siyah-Beyazlılar’ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, Kara Kartal’ın önceki hafta Çaykur Rizespor’u deplasmanda 7-2’lik skorla devirdiği mücadelede 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek sezonun en iyi performansına imza atmıştı.

Kara Kartal’ın Başakşehir’le oynadığı maça da ilk 11’de başlayan ancak bu kez suskun kalan tecrübeli futbolcu, pazartesi günü Sivasspor’la oynayacakları karşılaşmayı bekliyor... Bu mücadelede gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlayan yıldız isimden teknik direktör Şenol Güneş’in de beklentisi büyük...

Güneş, takımın sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirmesi için yaptığı planlamada Ljajic’in ortaya koyacağı performansa güveniyor.

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