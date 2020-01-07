Süper Lig’in ikinci yarısı için kamp çalışmasını Antalya’da sürdüren Hes Kablo Kayserispor, transfere hız verecek. Sarı-Kırmızılılar’ın gündeminde birçok isim var. Teknik direktör Prosinecki’nin raporu doğrultusunda yapılan görüşmelerde, Rodney Antwi, Donis Avdijaj ve Orkan Çınar ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Başkan Berna Gözbaşı, “El sıkıştığımız oyuncular var. Pazartesi’den itibaren tam anlaşmaya vardıktan sonra isimlerini bir bir açıklayacağım. Hocamız da Antalya’ya giderek kampa katılacak” dedi.

Başkan Gözbaşı, “Sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarımız rahat olsun. Bu takıma fayda sağlayacak isimler ile anlaşacağız” açıklamasında bulundu.