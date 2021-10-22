Beşiktaş 'ta takım dün izinli olmasına rağmen Miralem Pjanic durmadı... Bosna Hersekli süperstar, dün tesise gidip bireysel olarak hazırlıklarına devam etti. Derbiye yüzde 100 hazır olarak çıkmak için çalışan Pjanic, takımı da ateşlemek için elinden geleni yapıyor. Başarılı futbolcunun takım arkadaşlarıyla tıpkı bir kaptan gibi sık sık görüşüp motivasyon yüklemesi yaptığı öğrenildi.

‘İnişler ve çıkışlar var’

Son olarak önceki günkü idman sonrasında takım arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelen Pjanic’in, “Ne olursa olsun başımız hep yukarı bakmalı. Futbolda iniş ve çıkışlar hep var. Kaybedilmiş bir şey yok. Kaliteli bir takımız ve kazanmaya başlayıp sonrasında çıkışa geçeceğiz” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

Orhan Yıldırım