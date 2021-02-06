Kara Kartal’ın hücum hattındaki formda ikilisi Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, ilk yarıda ortaya koydukları futbolla Beşiktaş’ın çıkışındaki en önemli etkenler olmuştu. Ligin birinci bölümünde Aboubakar 11, Larin de 12 gol kaydetmişti. Birlikte oynadıkları oyun formasyonunda iyi bir uyum yakalayan yıldızlar, sezonun ikinci etabına ise beklendiği gibi başlayamadı. Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarına ilk 11’de başlayan Aboubakar ve Larin, takımlarına galibiyeti getiremedi. Bu 2 maçta sadece Aboubakar Trabzonspor mücadelesinde golünü attı. Konyaspor müsabakasıyla birlikte tekrar çıkışa geçmenin hesaplarını yapan teknik ekip, bu 2 isme hem kondisyon hem de motivasyon anlamında büyük yükleme yapıyor. Sergen Yalçın ve yardımcıları, tecrübeli futbolcuların ilk yarıdaki formlarını yakalamalarını sağlayıp golcüleriyle birlikte çıkışlarına kaldıkları yerden devam etmeyi hedefliyor.