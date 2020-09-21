İngiltere’de Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin’i bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak isteyen siyah-beyazlılar ayrıca Sporting Lizbon’da top koşturan Valentin Rosier ve Roma’da oynayan Davide Santon isimleri üzerinde yoğunlaştı.

Nazım Sangare’yi yabancı kontenjanını rahatlatacak olması nedeniyle liste başına alan fakat milli oyuncunun Fenerbahçe’ye gitmesi üzerine sağ bek arayışında farklı bir yola sapan Beşiktaşlı idareciler, golcü transferini de bu hafta açıklamayı planlıyor.

Nikola Kalinic’le uzun süredir görüşme halinde olan siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncuyla anlaşma sağlanamaması halinde Vincent Aboubakar ve Mario Balotelli dosyasını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Atletico Madrid’le bağlarını koparmaya çalışan Kalinic’in şu an Beşiktaş’a en yakın isim olduğu, aksi halde alternatif forvetlerle anlaşma zemini aranacağı belirtildi.