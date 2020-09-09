Süper Lig’de 2020-21 sezonuna pazar günü Trabzonspor deplasmanıyla başlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da 1 numaralı gündem transfer... Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında özellikle hücum hattında büyük bir eksiği bulunan Kara Kartal, bu bölgeyi doldurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Konuyla ilgili olarak önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, “Santrafor bölgesi bizim için çok önemli. Orada hata yapamayız. Santrfora soru işareti yaratacak bir oyuncu getiremeyiz. Larin’den memnunuz ama o bölgeye oyuncu almalıyız. O bölgeye para harcamamız gerekiyor” diyen teknik direktör Sergen Yalçın, bu konudaki talebini net olarak dile getirdi. Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunan yönetim, diğer bölgelerde bütçeyi düşük tutsa da forvet hattı için kesenin ağzını açacak...

B Planı Aboubakar

Hücum bölgesine tartışma yaratmayacak kalitede ve takımın gol yükünü tek başına sırtlayacak bir isim getirmek için çaba gösteren Siyah-Beyazlılar, Vincent Aboubakar konusunda bekleme kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun diz sakatlığıyla ilgili olarak çekincesi bulunan yönetim, tekrar Nikola Kalinic ve Mario Mandzukic defterlerini açtı...

Bütçe, 3 milyon Euro’ya çıktı

La Liga ekibi Atletico Madrid’le yollarını ayırması beklenen Hırvat golcü Kalinic’ten konuyla ilgili olarak hala haber bekleyen yönetim, şu anda boşta bulunan Mario Mandzukic için de girişimlerine yeniden başladı. Atletico'dan 3.3 milyon Eoruo net maaş alan Kalinic ve 4 milyon Euro’luk talebi bulunan Mandzukic’in menacerleriyle pazarlıkların yeniden start aldığı kaydedildi. İlk etapta bu bölgeye 2 milyon Euro bütçe ayıran Beşiktaş’ın, yeni planlamada ise bu rakamı 3 milyon Euro’ya çektiği belirtildi.

İlgili Haberler Beşiktaş, Josef de Souza ile anlaştı



