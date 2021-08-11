Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da önemli başarılar elde etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda hücum hattını güçlendirmek için yoğun mesaiye başlamıştı. Son olarak Atletico Madrid’le sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta bulunan Diego Costa konusunda çalışmada bulunan yönetim, 2 yıl için 7 milyon Euro’luk talepte bulunan oyuncuya 6 milyon Euro teklif etmişti. Yıldız isimle pazarlıklar devam ederken kulübün gündemine son olarak yeni birisim daha girdi...

Maliyet raporu istendi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin yollarını ayırmayı planladığı Michy Batshuayi, menajerlerin önerisinin ardından listeye dahil edildi. 27 yaşındaki futbolcu için oyuncunun temsilcisinden maliyet raporu isteyen Kara Kartal, gelecek cevaba göre hareket planını belirleyecek. Geçen sezon Crystal Palace’ta kiralık olarak görev yapan yıldız ismin, kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunuyor