Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile tamamlandı.

Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (14 Mayıs) saat 12.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel bir uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.