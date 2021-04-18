Beşiktaş’ta Gökhan Töre, şansını zora soktu

Yeni Malatyaspor’la yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş’a geri dönen Gökhan Töre, peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini göstermekte güçlük yaşamıştı. 1+1 yıllık kontratla Kara Kartal’la anlaşan Gökhan, sonradan dahil olduğu mücadelede önceki gün Ankaragücü karşılaşmasında yaptırdığı penaltıyla takımının sahasında 2 puanlık kayıp yaşamasına sebep oldu. Bu hareketiyle Siyah-Beyazlılar’ı kızdıran tecrübeli kanat oyuncusu, opsiyonunun kullanılmasını zora soktu. Töre, kalan haftalarda performansıyla kendisini affettirmeye çalışacak.