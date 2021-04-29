Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’un sakatlıkları ile Cyle Larin’in riske edilmemesi sebebiyle Kayserispor mücadelesine forvet hattında başlayan Gökhan Töre, dün akşam da Çaykur Rizespor maçına forvet hattında çıktı. Larin’in sakatlıktan dönmesine rağmen kulübede başladığı müsabakada hücum hattının en ileri bölgesinde görev yapan Töre, etkili futbolunu klas bir golle taçlandırmasını bildi.

29 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşmanın 57. dakikasında Welinton’dan aldığı topu başarılı bir şekilde kullanıp Gökhan Akkan’ı avladıktan sonra sakatlık yaşadı. Tecrübeli futbolcu, tedbiren oyundan aldı. Töre’nin yerine 62. dakikada Cyle Larin maça dahil oldu.







