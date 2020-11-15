7’si as kadrodan olmak üzere toplamda 8 futbolcusunun testleri pozitif çıkan Siyah-Beyazlılar’da büyük şok yaşanıyor. Resmi olarak açıklanan Domagoj Vida’yla birlikte toplamda 4 futbolcusu ilk 11’de görev yapan savunma oyuncuları olan Kara Kartal’da 2 orta saha ve 1’i kadro dışı olmak üzere iki de kanatta görev yapan isim, karantinada bulunuyor. Ek olarak Ersin Destanoğlu’nun da 2 maç cezalı olması sebebiyle 18 yaşındaki kaleciden de 21 Kasım’daki Başakşehir maçında yararlanamayacak olan Beşiktaş’a, sakatlığı bulunan Gökhan Töre’den sevindirici haber geldi.

11’de yer açılacak...

Siyah-Beyazlı formayla son olarak Denizlispor karşılaşmasında forma giyen ve adale sakatlığı sebebiyle Yeni Malatya ve Gaziantep mücadelelerini kaçıran tecrübeli kanat oyuncusunun, problemini atlattığı bildirildi. 28 yaşındaki futbolcunun, yeni haftada yapılacak takım çalışmalarında yer alacağı öğrenilirken eksik isimlerin çokluğu sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın’ın Töre’ye cumartesi günü oynanacak maçta ilk 11’de yer açması bekleniyor.

Gökmen Özcan











