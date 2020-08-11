Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'ye transferi sonrası sağ bek arayışları hız kazanmış durumda. Beşiktaş, daha önce de gündemine gelen Roma'nın Hollandalı sağ beki Rick Karsdorp'u kadrosuna katmak istiyor.

Voetbal International'a göre Beşiktaş'ın istediği sağ bek için birçok takım da devrede. Schalke 04, Southampton, Napoli, Atalanta, Augsburg ve Olympiacos'un oyuncuyu kadrolarına katmak istedikleri belirtiliyor.

Beşiktaş daha önce Şenol Güneş yönetiminde 2018-19 sezonu öncesinde Roma'dan Karsdorp'u kadrosuna katmak istemişti. 2017'de İtalyan ekibinin 16 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon ise eski takımı Feyenoord'da kiralık olarak forma giymişti. Feyenoord'dan 2017'de Roma'ya transfer olurken kazandırdığı 16 milyon Euro'luk bonservis bedeli kulüp tarihinin en yüksek ikinci tutarıydı. İlk sıra ise 18 milyon Euro ile Liverpool'a transfer olan Kuyt'a aitti.

Roma kariyeri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok da iyi geçmeyen 25 yaşındaki oyuncunun, yeni sezonda İtalyan takımının kadrosunda olması beklenmiyor.



