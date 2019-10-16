Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş'ta sakatlığı süren Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçında oynamayacak.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Siyah Beyazlılar'a kötü haber tecrübeli futbolcudan geldi.

Abdullah Avcı'nın en çok güvendiği isimlşerden biri olan Gökhan'ın yerine Breazilyalı futbolcu Douglas'ın oynaması bekleniyor. Douglas da transfer olduğu tarihten itibaren gösterdiği performansla en fazla eleştirilen isimlerin başında gelmişti.

Avcı'nın nasıl bir tercih yapacağı şimdiden merak konusu.

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