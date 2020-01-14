Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül’le Beşiktaş yönetimi masaya oturdu.

Beyaz TV'nin haberine göre, milli futbolcu ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Öte yandan Siyah-beyazlı ekipten yıllık 1 milyon 875 bin euro ücret alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu indirme gitti. Milli futbolcu 700 bin euroluk indirim ile 1 milyon 175 bin euroya anlaştı. Öte yandan Gökhan için Galatasaray’ın devreye girdiği iddia edilmişti.

Gökhan bu sezon Beşiktaş’ta 12 maçta forma giyerken ve 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi