Beşiktaş'ta Gökhan Gönül gelişmesi!

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Milli futbolcu görüşmede büyük fedakarlık gösterdi.

14 Ocak 2020, Salı 08:29
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül gelişmesi!

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül’le Beşiktaş yönetimi masaya oturdu.

Beyaz TV'nin haberine göre, milli futbolcu ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Öte yandan Siyah-beyazlı ekipten yıllık 1 milyon 875 bin euro ücret alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu indirme gitti. Milli futbolcu 700 bin euroluk indirim ile 1 milyon 175 bin euroya anlaştı. Öte yandan Gökhan için Galatasaray’ın devreye girdiği iddia edilmişti.

Gökhan bu sezon Beşiktaş’ta 12 maçta forma giyerken ve 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi

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