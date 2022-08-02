Beşiktaş Yönetimi, özkaynak sisteminde yer alan ve A takıma yükselen yetenekli gençleri kaybetmemek için harekete geçti.

Kulüp şirketlerle anlaşma yapacak!

Milliyet'in haberine göre; 18 yaşındaki yıldız adayı Emirhan İlkhan’ın 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Torino ile anlaşmasının şokunu yaşayan siyah-beyazlıların, yetenekli altyapı oyuncularını ileride gerçek değerlerini bulduğunda satabilmek için özel bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Buna göre kulüp, iyi ilişki içinde olduğu bazı menajerlik şirketleriyle genç oyuncular için özel bir anlaşma yapacak. Kabul eden altyapı oyuncularının menajerliğini bu şirketler üstlenecek.

Glasgow Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz ve genç stoper Serdar Saatçı’nın yeni sözleşme imzalamamalarının yanı sıra Emirhan İlkhan’ın Torino ile anlaşmasında menajerlerin ciddi payı bulunduğunu düşünen siyah-beyazlılar ileride yaşanabilecek benzer sorunların önüne geçmeyi hedefliyor. Yönetim, özkaynak sistemindeki oyuncuların belirlenen menajerler veya şirketlerle çalışmalarını istiyor.

Bu uygulamanın Avrupa’da örneklerinin bulunduğu ifade edildi. Özellikle altyapısı güçlü bazı kulüplerin genç yetenekleri kaybetmemek için belirli menajerler ve şirketlerle çalıştığı ve bu konuda başarı sağladığı kaydedildi. Beşiktaş’ın özkaynak oyuncuları için kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.

SÜRPRİZ ADAY KEREM ATAKAN

Kartal, Demir Grup Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin’i gündemine aldı. Teknik Direktör Valerien Ismael’in talebi doğrultusunda Emirhan İlkhan’ın boşluğunu doldurmak isteyen siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroya katmanın planlarını yaptığı aktarıldı. Beşiktaş’ın kısa süre içinde Kerem Atakan için resmi teklif yapacağı belirtildi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, genç oyuncunun Beşiktaş’a olası transferine sıcak baktığını ifade etti.