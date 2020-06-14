Siyah-Beyazlılar’da Loris Karius’un sözleşmesini tek taraflı fesh edip kulüple yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş’ta kale, dün akşamki Antalyaspor karşılaşmasıyla beraber Ersin Destanoğlu’na geçti.

Kara Kartal’daki ilk resmi maçına çıkan 19 yaşındaki file bekçisi, oyun genelindeki performansıyla gelecek için güven verdi. Beşiktaş’ın alt yapısından yetişen Ersin, savunmadaki takım arkadaşlarının kademe hataları sebebiyle kalesinde 2 gole engel olamasa da kritik pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla teknik ekibi sıradaki maçlar öncesinde umutlandırdı.