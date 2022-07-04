Beşiktaş 'ta genç futbolcular Emre Bilgin, Emirhan İlkhan ve Kartal Kayra Yılmaz sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbolcularımız; Emre Bilgin, Emirhan İlkhan ve Kartal Kayra Yılmaz, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtiler.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.