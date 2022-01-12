Sezona büyük hedeflerle giriş yapan Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamalarında veda ederek taraftarını üzmüştü. Süper Lig’de de istenilen sonuçların alınamamasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın’la yollar ayrılmıştı. Ligin zirvesiyle farkın oldukça yüksek seviyede olmasının ardından yönetim, şimdiden yeni sezon planlaması için düğmeye bastı. Yönetim, yeni kontrat konusunda anlaşmaya varamadığı Cyle Larin ve Domagoj Vida’yla yollarını ayıracak. Listede yer alan isimlerden Josef de Souza ve Güven Yalçın’la sözleşme yenileyecek olan Kartal, Can Bozdoğan’ın 1.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanacak.

Biletleri kesilenler belli

Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson’ın da yeni sezonda olması beklenmiyor. Kadro dışı konumda bulunan; Adem Ljajic, Fabrice N’Sakala, Douglas ve Jeremain Lens’e ek olarak forma yarışının uzağında bulunan Gökhan Töre ve Mehmet Topal’la da yola devam edilmeyecek. Kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan Kara Kartal, yeni dönemde öz kaynak düzeninden yetişen futbolculara daha fazla yer ayıracak. Beşiktaş formasıyla 3 kupa kaldıran; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı’nın ardından son 2 maçta yıldızını parlatan Emirhan İlkhan da takımın önemli parçası olmaya devam edecek.

Gençler denemeye alınacak

Mali olarak küçülmeye gitme kararı alan yönetimin bu planlaması, gençler için de önemli bir fırsat olacak. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan’ın ardından; Kerem Kalafat, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş ve Semih Kılıçsoy gibi isimleri de özellikle yeni sezonda daha çok duyacağız. Sergen Yalçın’ın ekibinde yer alan Ozan Köprülü’nün başlayıp Önder Karaveli’nin devam ettiği yapılanmada Beşiktaş’ın geleceği kulübün gençlerine emanet olacak. Bu isimlere ek olarak A Takım’a akademi kulüplerinden sürekli olarak yeni isimler kazandırılıp denemeye alınacak.

Bütçe 20 milyon Euro’ya inecek

Sezon sonunda yapılacak olan yeni oluşumla birlikte tecrübeli futbolcularla birlikte gençlerin de ağırlıklı olduğu kadroyla birlikte takım, daha da gençleşecek. Böylelikle futbol şubesinin bütçesinin yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde tutulması amaçlanıyor. Şu anda 35 milyon Euro civarında bulunan bütçede; ortalama 22 milyon Euro’luk bölümü bulunduran 15 ismin sezon sonunda kontratı bitecek. Yeni takviyelerle birlikte gelecek sezonun kadro maliyetinin 20 milyon Euro’da tutulması ve en yüksek maaşın takımın yeni golcüsüne verilmesi amaçlanıyor.

Ersin Destanoğlu - 21 yaşında

Beşiktaş A Takımı’nda 3 sezonda 69 maça çıkan Ersin, 3 kupa kaldırarak önemli bir deneyim kazandı. Kulüp, Ersin’le uzun yıllar yola devam etmek istiyor.

Rıdvan Yılmaz - 20 yaşında

Siyah-Beyazlı formayla sergilediği başarılı performansın ardından A Milli Takım ’a kadar yükselen Rıdvan, Kartal’da ilk 11’in değişilmez ismi konumunda.

Emirhan İlkhan - 17 yaşında

Süper Kupa ve Rize maçlarında sergilediği performansla Siyah-Beyazlı camiayı heyecanlandıran Emirhan, sezonun ikinci yarısında daha fazla şans bulacak.

Semih Kılıçsoy - 16 yaşında

Kartal’ın öz kaynak düzeninin proje oyuncuları arasında yer alan Semih Kılıçsoy, U-19 Ligi’nde bu sezon 10 maçta 4 golle oynadı.

Serdar Saatçı - 18 yaşında

Kartal’ın yükselen değerli isimleri arasında yer alan Serdar Saatçı, savunmadaki başarılı görüntüsüyle gelecek için güven veriyor.

Kerem Kalafat - 20 yaşında

Sezon başında kiralandığı Uşakspor’dan geri alınan yetenekli futbolcu, sezonun ikinci yarısında Valentin Rosier’le forma yarışına girecek.

Demir Ege Tıknaz - 17 yaşında

Beşiktaş U-19 Takımı’nda sergilediği etkili performans sonrasında Önder Karaveli tarafından A Takım’a dahil edilen Demir Ege, parlaması beklenen yeni isimlerden.

Gökmen Özcan