Bu sezon hem Süper Lig'deki şampiyonluk unvanını korumak hem de Devler Ligi'nde başarılı sonuçlara imzasını atmak isteyen Beşiktaş , transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, geçen sezonu Benfica'dan kiralık olarak Galatasaray 'da geçiren Gedson Fernandes için çalışmalarına hız verdi ve kozlarını da oynamaya başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın da peşinde olduğu Gedson'u kiralık almak isteyen Kara Kartal'ın, yaptığı pazarlıklarla fiyat konusunda karşı taraftan olumlu sinyaller aldığı bilgisine ulaşıldı.

Cim Bom'u istiyor ama...

Henüz anlaşılan rakamın ne kadar olduğu bilinmezken, Cim Bom'a daha sıcak bakan 22 yaşındaki Portekizli futbolcuyu ikna görevini ise Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Ricardo Quaresma üstlendi. Quaresma'nın, vatandaşını arayarak, tercihini Siyah-Beyazlılar'dan yana kullanması yönünde tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi. Benfica tarafının ise yaklaşık 2 gün içerisinde Gedson'un geleceğiyle ilgili bir karar verip, bunu Beşiktaş kanadına iletmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım