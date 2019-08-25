Beşiktaş’taki geleceği belirsizliğini koruyan isimler arasında yer alan Gary Medel’e talip çıktı. 32 yaşındaki ön liberoyla, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’nın ilgilendiği öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ‘Gidebilir’ raporu verdiği tecrübeli futbolcu için Çizme ekibinin 2.5 milyon Euro’luk teklifle Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çaldığı bildirildi. Yönetimin, bu sürpriz teklifi değerlendirmeye aldığı ve taraflar arasında pazarlıkların başladığı kaydedildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Medel için 5 milyon Euro’luk talepte bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş’a 2017’de İtalya Serie A ekibi İnter’den 2.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Medel, Siyah-Beyazlılar’da 3 sezonda 77 karşılaşmada forma giydi. Başarılı oyuncu, görev yaptığı maçlarda 1 gollük performans sergiledi.

Orhan Yıldırım