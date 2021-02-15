Ligde bugün Gençlerbirliği’ne konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını bu mücadeleye özenle hazırladı. Takım olarak çıkışlarını sürdürmeleri gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, bugünkü karşılaşmadan kayıpsız ayrılacaklarına inanıyor. Dünkü idman sonrasında Ankara yolculuğu öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Sergen Yalçın, “Takım olarak sahanın her yerinde savaşacağız. Golü ne kadar erken bulursak, rakip o kadar erken çözülür ve zafere ulaşırız. Bunun için 90 dakika boyunca oyunumuzu sahaya yansıtıp başlangıçtan son düdüğe kadar maça hükmetmeliyiz. Eksiklerimiz var ama bu durum puan kaybı için bir bahane olamaz. Bu maçı kazanıp çıkışımızı sürdüreceğiz. Başka bir sonucu kimse aklının ucundan bile geçirmesin” sözlerini sarf etti.



