BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.
Adem Ljajic salonda çalışırken, Gökhan Töre programı dahilinde takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ile Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan Georges-Kevin N’Koudou’nun tedavisine devam edildi.
Antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınma koşuları, açma germe ve çeşitli çalışmalar yaptı.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.