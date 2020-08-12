Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar'da Georges N’Koudou, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Umut Nayir, Necip Uysal, Nicolas Mirin, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbolcularımız; Georges N’Koudou, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Umut Nayir, Necip Uysal, Nicolas Mirin, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.





Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.