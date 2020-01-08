Genel kurul öncesinde, şirketin doğal başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Genel Sekreter Mesut Urgancılar’ın 31 Ekim 2019 tarihinden bu yana görev aldıkları Futbol A.Ş. yönetim kurulundan ayrılma kararı aldıkları ifade edildi.

‘YANLIŞ ANLAŞILMALAR OLUR’

Kulübün son genel kongresinde başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, Başkan Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Genel Sekreter Mesut Urgancılar’ın Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin yönetim kurulundan ayrılacak olmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

“Beşiktaş markasının ve bütçesinin yönetildiği birinci yer Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’dır. Beşiktaş Kulübü Başkanı, ikinci başkanı ve genel sekreteri, bu bütçedeki ve prestijdeki şirketimizin yetki ve sorumluluğunu üzerinde bulundurmak ve muhafaza etmek zorundadır” diyen Tekinoktay, “Futbol A.Ş.’yi yönetim kurulu dışından kişilerin yönetecek olması ihtimali, teamüllere aykırı olduğu gibi yanlış anlaşılmalara da yol açabilecektir” ifadelerini kullandı.