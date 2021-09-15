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Beşiktaş'ta Francisco Montero, bu sezon ilk kez forma giydi

Beşiktaş’ın İspanyol ekibi Atletico Madrid’den kadrosuna kattığı Francisco Montero, siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez sahaya çıktı.

15 Eylül 2021, Çarşamba 20:18 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Francisco Montero, bu sezon ilk kez forma giydi

Beşiktaş ’ın transfer döneminde bu kez bonservisiyle kadrosuna kattığı Francisco Montero, Borussia Dortmund karşısında bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Domagoj Vida’nın Yeni Malatyaspor maçında sakatlanmasının ardından savunmanın göbeğinde İspanyol stoper Montero görev yaptı.

Transfer döneminin sonlarında transfer edilen Montero, Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almış ancak forma giymemişti. Montero, bu sezon Borussia Dortmund maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı terletti. 


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