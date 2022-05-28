Bir sezon kiralık oynattığı Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş , santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. RB Leipzig’den Alexander Sörloth’un taliplisinin çok, maliyetinin yüksek olması nedeniyle alternatif arayışına giren siyah beyazlıların bu bölgedeki gündemine son olarak Uruguaylı oyuncu Joaquin Ardaiz geldi.

23 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Ardaiz, bu sezon İsviçre 2. Ligi ekibi FC Schaffhausen’de oynadığı 39 resmi maçta 20 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Schaffhausen’in, sezon başında Lugano’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı genç futbolcu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Futbol kariyerine ülkesinin Danubio takımında başlayan Joaquin Ardaiz, daha sonra Belçika’da Royal Antwerp, İsviçre’de FC Chiasso, Lugano, İtalya’da Frosinone ve ABD’de Vancouver kulüplerinde forma giydi. (Hürriyet)