Beşiktaş gelecek sezon için forvet arayışlarını sürdürüyor. Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah beyazlılar, Polonyalı oyuncu Adam Buksa için girişimlere başladı.

Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS ekiplerinden New England Revolution forması giyen Buksa’nın kulübü ile sözleşmesi aralık ayında tamamlanıyor.

NTV Spor'un haberine göre bu durumu lehine çevirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, 1 milyon Euro’nun altında bir bedel ile 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Siyah beyazlılar Alexander Sörloth’dan da vazgeçmiş değil. Beşiktaş, Norveçli oyuncun için Leipzig’in kararını bekliyor. Şartları oluşması halinde iki futbolcu da gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyebilir.

2020’de 4.2 milyon euro karşılığında Polonya’nın Pogon Szczecin takımından New England’a transfer olan Buksa, MLS ekibi ile çıktığı 67 maçta 27 gol attı, 7 asist yaptı.

Polonya milli takımında 7 maçta görev alan 25 yaşındaki forvet, 5 gol attı.