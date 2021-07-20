Arnautoviç sıcak bakıyor

Çin’in Shanghai Portta kımında forma giyen Marko Arnautoviç, Avrupa’ya dönmek istiyor. Fenerbahçe ’nin de gündeminde olan Avusturyalı yıldız için Beşiktaş Yönetimi harekete geçti, teklifini iletti. Bu oyuncuya bonservis ödemek istemeyen Siyah-Beyazlılar, “Kulübünle anlaşıp ayrıl. 2 milyon Euro maaş ile 3 senelik sözleşme imzalayalım” mesajını gönderdi. Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterme şansı elde edecek olması, Arnautoviç’in bu teklife sıcak bakmasına neden oldu. 32 yaşındaki oyuncu şimdi bonservisini almaya çalışacak.

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‘Hulk’u araştıralım’

Sergen Yalçın’dan yönetime sürpriz bir talep geldi. Başarılı teknik adam, Brezilyalı yıldızı geçen ara transfer döneminde kadroda görmeyi çok istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Ülkesinde Atletico Mineiro forması giyen golcü oyuncu için Sergen Yalçın, “Hulk’un durumunu tekrar araştıralım. Bu tarz büyük tecrübeye sahip oyunculara özellikle Avrupa maçlarında ihtiyacımız olacak” dedi. Yönetimde bunun üzerine araştırmalara başladı. Bu arada Hulk’un sözleşmesinde bedelsiz olarak ayrılma maddesi olduğu iddia edildi.

Rondon çok istiyor

Çin’den ayrılma hazırlıkları yapan bir diğer isim de Salomon Rondon. Venezuelalı golcü, Dalian Pro ile anlaşarak sözleşmesini feshetmek için görüşmeleri sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu ile yönetim daha önce temas kurmuş ve ilk görüşme gerçekleştirilmişti. Rizespor’un da peşinde olduğu Rondon, Beşiktaş’a imza atma konusunda son derece istekli. Yıldız futbolcu, Siyah-Beyazlılar’dan gelecek çağrıyı bekliyor. Beşiktaş’tan olumlu dönüş olursa, Rondon alacaklarını bırakıp bonservisini alacak.

Orhan Yıldırım



