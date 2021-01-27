Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde sezonun ilk yarısını Süper Lig lideri olarak tamamlayan Kara Kartal’da, golcü hamlesi için görüşmeler devam ediyor. Bu doğrultuda yoğun bir mesai içerisinde bulunan Kara Kartal, yaklaşık 2 haftadır temasta bulunulan Hulk konusunda bir gelişme kaydedemedi. Bonservisi elinde bulunan 34 yaşındaki futbolcuya son olarak 1,5 yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro garanti ücret artı bonus teklif etmesinin ardından gelecek cevabı beklemeye geçen yönetim, ara transfer penceresinin kapanmasına kısıtlı bir zaman olması sebebiyle alternatiflere yöneldi.

Maaş konusu karmaşa yarattı

Sezon başında da takımın gündemine gelen ancak kulübü Kasımpaşa’nın Beşiktaş’a göndermek yerine kadro dışı bırakmayı tercih ettiği Fode Koita, yine benzer bir senaryonun içerisinde bulunuyor. İstanbul temsilcisiyle sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemek için kulübüne baskı yapınca yine kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki futbolcu, menaceri aracılığıyla Kara Kartal’a önerildi. Hulk’un cevap için sessiz tutumu sonrasında tecrübeli futbolcu için Kasımpaşa’nın kapısını çalan Kara Kartal, takasta Jeremain Lens’i teklif etti. Ancak Kasımpaşa, bu öneriye olumlu baksa da Hollandalı futbolcunun yarım dönemlik maaşı yani 1.1 milyon Euro’nun Beşiktaş tarafından ödenmesini istedi. Siyah-Beyazlılar ise bu duruma olumlu bakmıyor. Temaslar devam ediyor...

Orhan Yıldırım