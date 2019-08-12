Sassuolo'nun 26 yaşındaki forveti Babacar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibinin 6 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı. Lecce hariç taliplisi çıkmayan Senegalli forvetin, bu teklifi reddetmesi sonrası Sassuolo'nun da beklentisi azaldı. Beşiktaş'ın temasa geçtiği ve "Gelirim" yanıtı aldığı golcü oyuncu için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı ve Çarşamba'ya kadar yanıt verilmesi istendi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın özel olarak adını verdiği Adam Szalai için de Hoffenheim'a teklif götürmeye hazırlanan siyahbeyazlılar, uygun maliyeti olan oyuncunun sağlayacağı katkının boyutunu enine boyuna masaya yatırdı. 31 yaşındaki Macar forvet, 5 yaş küçük olan Babacar'ın gelecek katkısı gözetilerek ikinci planda kaldı. Dört koldan transferde hamlelere sarılan Beşiktaş, Brondby'nin golcüsü Kamil Wilczek'i de stepnede tutuyor.

Kaynak: Sabah