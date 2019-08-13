İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda oyuncuların giyecekleri formaların numaraları belli oldu. Yeni transferlerden Victor Ruiz 4, Douglas 5, Boyd 11, Rebocho ise 23 numaralı formayı giyecekler.

Siyah-beyazlı ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yeni sezon öncesi futbolcuların forma numaralarını açıkladı. Futbolcuların forma numaraları şu şekilde;

Karius 1, Roco 3, Victor 4, Douglas 5, Medel 6, Quaresma 7, Umut 8, Oğuzhan Özyakup 10, Boyd 11, Hutchinson 13, Orkan 14, Isimat 15, Burak 17, Güven Yalçın 19, Necip Uysal 20, Muhayer Oktay 21, Ljajic 22, Rebocho 23, Vida 24, Dorukhan 26, Lens 27, Ersin 30, Rıdvan 33, Kerem 34, Mertcan 37, Kartal 41, Erdem 44, Doğukan 53, Oğuzhan 55, Gökhan Gönül 77, Caner 88, Utku 97.