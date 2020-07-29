Beşiktaş'ta yeni sezon kimin futbol direktörü olacağı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Siyah beyazlı yönetim, pandemi sonrası dönemde mevcut futbol direktörü Ali Naibi, izne çıkartılmıştı.

Türkmen'in yerine Kaymakoğlu

Ancak Naibi'nin yardımcısı Berkay Türkmen, önceki gün kulüpten ayrılmıştı. Türkmen'in yerine ise Can Kaymakoğlu geldi. Beşiktaş Futbol Akademi Dış İlişkiler Sorumlusu ve Takımlar Menajeri olarak görev yapan Can Kaymakoğlu, artık futbol A takımında futbol direktör yardımcısı olarak çalışacak.

Necmettin Çelikhan'ın tecrübesi var

Bu görevlendirme futbol direktörlüğü için de bir işaret oldu. Naibi ile yolların resmen ayrılması sonrası yerine Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan'ın gelmesi bekleniyor.

2008-09 sezonunda Kocaelispor ve 2013-14 sezonunda da Sivasspor'da futbol direktörlüğü yapan Necmettin Çelikhan, 2019-20 sezonunun başından bu yanaysa Beşiktaş Futbol Akademi Direktörlüğü'nü yürütüyor.

Necmettin Çelikhan kimdir?

15 Nisan 1973 tarihinde dünyaya gelen Necmettin Çelikhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunudur. 2002 yılında Kulübümüzde Genel Müdür Yardımcılığı ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerinde bulunan Kongre Üyemiz Çelikhan, 2009-2014 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi’nde Spor Hukuku ve Yönetimi alanında Eğitmenlik yapmıştır. Süper Lig’de 2008-09 sezonunda Kocaelispor, 2013-14 sezonunda ise Sivasspor kulüplerinde Futbol Direktörlüğü yapmış olan Necmettin Çelikhan, 2019-20 sezonunun başında Kulübümüzün Futbol Akademi Direktörlüğü görevine getirilmiştir. (Ajansspor)