Beşiktaş'ta flaş Elneny gelişmesi

Elneny'nin menaceri Ömer Uzun, "Şu ana kadar resmi bir görüşme yapamadık ancak şunu biliyorum ki teknik heyet ve Beşiktaş, Elneny'yi bir sezon daha takımda tutmak istiyor" ifadelerini kullandı.

24 Nisan 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta flaş Elneny gelişmesi

İngiliz devi Arsenal'den sezon başında bir yıllığına kiralanan Mohamed Elneny'nin geleceği hakkında menaceri Ömer Uzun konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şeyin beklemede olduğunu kaydeden Uzun, "Elneny geçen sene kiralama bedeli verilmeden gelen bir isim. Çok kaliteli bir oyuncu. Şu ana kadar resmi bir görüşme yapamadık ancak şunu biliyorum ki teknik heyet ve Beşiktaş, Elneny'yi gelecek sezon da takımda tutmak istiyor" dedi.

'Arsenal ile görüşülecek'

Salgın sonrasında yeniden görüşmeler olabileceğini belirten Uzun şu ifadelerle sözlerini noktaladı: "İşler biraz daha netleştikten sonra Arsenal ile de oyuncunun gelecek sezon planlamasıyla ilgili bir takım görüşmeler yapılacaktır. Elneny, son derece profesyonel, iyi bir oyuncu. Zaten bu dönemde yaptığı katkı ile de bunu görebilirsiniz."

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