Beşiktaş 'ta gözler Cuma günü Gaziantep FK ile oynanacak maça çevrildi...

İkinci yarının ilk karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanında çok başarılı bir performans ortaya koymasına ve 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılarda sergilenen iyi futbol yüzleri güldürmüştü...

Kırmızı-siyahlı rakibiyle oynanacak mücadeleye hazırlanan Beşiktaş, Cuma akşamki karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp moralleri yüksek tutmayı hedefliyor... Siyah-beyazlılarda geçirdiği hastalık nedeniyle formasından uzak kalan Oğuzhan Özyakup takıma geri dönüyor.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ayak bileğinde kısmi yırtık tespit edilen Umut Meraş'ın üç hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Gökhan Gönül ile girdiği ikili mücadele sonrası oyuna devam edemeyen futbolcunun tedavisine başlandı.

Siyah-beyazlılarda son haftaların formsuz ismi Michy Batshuayi'nin durumu sorgulanmaya başladı. Özellikle Çaykur Rizespor karşılaşmasında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurtan Belçikalı forvetin yerine teknik heyetin santrfor bölgesinde Güven Yalçın'ı kullanabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan siyah-beyazlılarda sağ bek Kerem Kalafat'ın kiradan geri dönmesinin ardından yedek kaleci Mert Günok'un sezonu kapatması nedeniyle Utku Yuvakuran'ın da takıma tekrar katılma ihtimalinin doğduğu bilgisine ulaşıldı. (Bein Sports)