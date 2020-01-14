Beşiktaş’ta finansal çözüm arayışı sürüyor

Yeni Malatyaspor’dan ayrılmak için gerekli olan 40 bin Euro’yu cebinden ödeyecek olan Guilherme’nin, elinde sadece 2 milyon TL harcama imkanı olan Beşiktaş’la nasıl bir sözleşme yapacağı merak konusu.

Yarım sezon için şu anki şartlar doğrultusunda maksimum 2 milyon TL maaş alabilecek 28 yaşındaki oyuncunun, yaklaşık 3.5 yıllık anlaşma yapılması halinde kalan dönemlerde ne kadar para kazanacağı hesaplanmaya çalışılıyor.

Benevento ile de el sıkışan Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının, bir an önce bu sorunu çözerek, yıldız oyuncuya en kısa sürede Siyah-Beyazlı formayı giydirmek istediği öğrenildi.